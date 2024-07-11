Овечкин говорит о странном тренере, «Динамо» нашло нового вратаря. Итоги дня в хоккее

Новости дня в хоккее за 11 июля 2024 года: Макс Комтуа может перейти в Динамо, Овечкин рассказывает о не дававшем играть тренере | Источник: Чемпионат.com

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 11 июля 2024 года.

Канадский нападающий НХЛ может перейти в московское «Динамо», клуб близок к подписанию американского голкипера

Нападающий клубов НХЛ Макс Комтуа может продолжить карьеру в московском «Динамо», сообщает журналист Марк-Оливье Бодуан в своей соцсети.

«По слухам, Макс Комтуа может продолжить карьеру в КХЛ. Вероятным клубом называется московское “Динамо”. О переходе может быть объявлено в ближайшее время», — написал Бодуан в своей соцсети.

В прошедшем сезоне 25-летний Комтуа провёл лишь два матча за «Каролину», оформив одну результативную передачу. Большую часть сезона канадский нападающий провёл в АХЛ, где за 65 матчей набрал 44 (19+25) очка. Всего в регулярках НХЛ Комтуа провёл 211 матчей за «Анахайм» и «Каролину», в которых набрал 87 очков — забросил 38 шайб и отдал 49 результативных передач. Комтуа является чемпионом мира в составе сборной Канады в 2021 году.

Кроме того, как стало известно «Чемпионату», американский голкипер Хантер Миска продолжит карьеру в московском «Динамо». Соглашение рассчитано на один год, зарплата игрока составит менее 20 млн рублей.

Последние два сезона вратарь провёл в Германии, выступая за клуб «Штраубинг Тайгерс». В составе бело-голубых Хантер заменит Илью Коновалова, который не принял контрактное предложение москвичей и находится в статусе ограниченно свободного агента.

На счету 29-летнего американца есть также минимальный опыт выступлений в НХЛ, где он защищал цвета «Аризоны Койотс» и «Колорадо Эвеланш». Всего в сильнейшей лиге мира Миска провёл шесть матчей.

«Барыс» расторг контракт с вратарём Эдди Паскуале

«Барыс» сообщил о прекращении сотрудничества с Эдди Паскуале. Контракт с 33-летним канадским голкипером, рассчитанный до конца сезона-2024/2025, расторгнут по инициативе клуба с выплатой компенсации.

В прошедшем сезоне Паскуале сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 36 матчей, пропуская в среднем по 3,12 шайбы за игру при 90,4% отражённых бросков.

Всего в КХЛ Паскуале провёл 239 матчей, в которых одержал 110 побед с 92,2% отражённых бросков. Голкипер выступал за «Барыс», магнитогорский «Металлург» и «Локомотив».

Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/2024 на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, не пробившись в весеннюю стадию соревнований.

«Сибирь» сообщила о смерти тренера Андрея Тарасенко — отца нападающего Владимира Тарасенко

Пресс-служба «Сибири» в официальном телеграм-канале клуба сообщила о скоропостижной кончине тренера по развитию клуба и одного из самых культовых игроков новосибирцев 2000-х Андрея Тарасенко, являющегося отцом нападающего «Детройт Ред Уингз» Владимира Тарасенко.

На момент смерти Тарасенко-старшему было 55 лет. Причина смерти не сообщается.

Андрей Тарасенко — уроженец Новосибирска. В юношеские годы был игроком местного СКА, а затем на протяжении многих лет защищал цвета ярославского «Торпедо» и тольяттинской «Лады», где признавался лучшим бомбардиром и самым ценным игроком чемпионата России. В сезоне-2001/2002 Тарасенко вернулся в родной город и помог «Сибири» выйти в Суперлигу, набрав в 67 матчах 75 очков.

Напомним, в конце июня его сын Владимир выиграл свой второй в карьере Кубок Стэнли в составе «Флориды».

«Металлург» заключил пробный контракт с сыном Даниса Зарипова

«Металлург» заключил пробный контракт с нападающим Артуром Зариповым, сообщает пресс-служба КХЛ. Отметим, что 21-летний Артур является сыном Даниса Зарипова.

На протяжении трёх сезонов форвард выступал за «Ирбис». В чемпионатах МХЛ он провёл 72 встречи, в которых набрал 11 (7+4) очков при показателе полезности «+14». Отметим, что сезон-2019/2020 нападающий провёл в юношеской лиге Канады. Прошлый сезон Зарипов играл в ВХЛ, где в составе «Барса» провёл восемь матчей без набранных очков.

Напомним, прощальный матч Даниса Зарипова состоялся в августе 2023 года. Данис — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 году — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 году — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.

«Ему было пофигу». Овечкин рассказал о тренере «Вашингтона», который не давал ему играть

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как по ходу плей-офф 2013 года с «Рейнджерс» главный тренер «Кэпиталз» Дэйл Хантер сажал его звено на скамейку запасных.

— Саша, ты сравнимая с Роналду суперзвезда. У тебя такая же длинная карьера, как у него. Примерно вот 20 лет. Был хотя бы один тренер, который хотел тебя посадить на лавку и не смог этого сделать, как это происходит с Роналду?

— Наоборот, у меня был тренер, который меня сажал. Мы ведём, там первый период играем, повели 1:0, я сижу. Там счёт 1:1, иди играй. Это был Дэйл Хантер такой. Это был 2013 год. Играем в плей-офф, играем против «Рейнджерс». Третий период, большинство, я забиваю гол. Ну всё, я понимаю то, что я сейчас буду сидеть. Я сел. И вот 20 минут я вот так сидел.

Он тренер такой, знаешь, чисто для защитников. И если, допустим, мы проигрываем, он выпускал меня, Сёму, Бекстрёма, мы все вместе выходили, играли, пытались что-то создать, забить. Но как только мы выигрываем, мы с Сёминым сидим на лавке, вот так вот друг другу: «Ну ладно, давай посмотрим хоккей».

— Послушай, ну, а журналисты, болельщики, конечно, хотят видеть Сёмина, Бекстрёма, Овечкина, а не то, как обороняются.

— А ему было пофигу, понимаешь, он на своей волне был.

— И не добились результата?

— Ну проиграли.

— Выгнали его?

— Да. Если бы было всё обоснованно, я бы понимал, но там реально у нас хорошее звено было, я, Бекстрём и Сёмин, мы разрывали. Только мы ведём в счёте, без разницы, первый период, второй, третий, сразу сушить, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это ЧЕ, брат».

Кожевников выступил резко против продажи алкогольного пива на хоккейных матчах в Москве

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выступил резко против продажи алкогольного пива на хоккейных матчах Фонбет Континентальной хоккейной лиги в Москве. Специалист считает, что это лишь спровоцирует излишнюю агрессию, а популярность хоккея в стране растёт и без алкогольных напитков на трибунах.

"Культуры употребления алкоголя у нас нет. В некоторых регионах такое проходит, в других — нет. Надо больше полиции на аренах тогда, чтобы следили за порядком. Они штрейкбрехеры, что ль? В Москве более агрессивная публика, больше приезжих. Чёрт знает, что у них в голове. Я встречал на аренах их, все хотят на хорошие игры попасть. Все дворцы битком. Хоккей у нас в стране становится популярнее, поэтому посещаемость растёт. В каждом регионе должны действовать свои законы. Алкогольное пиво в Москве не нужно продавать.

Да, это хороший бизнес. Но сначала введут пиво, потом народ захочет вино, водку, виски. У нас только дай возможность. Дашь палец — откусят по локоть. Можно и без пива обойтись, водички попить. Есть законы, и надо их соблюдать. Каждый город пусть живёт по своим. Не надо всё под общее, это неправильно", — сказал Кожевников в интервью Legalbet.

Напомним, в Москве и области на спортивных объектах запрещена продажа алкоголя согласно законодательству. В прошлом сезоне обладателем Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург», который в финальной серии в четырёх матчах обыграл ярославский «Локомотив». Следующий сезон-2024/2025 стартует матчем между этими командами 3 сентября.