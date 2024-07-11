Овечкин говорит о странном тренере, «Динамо» нашло нового вратаря. Итоги дня в хоккее
Легенда «Сибири» ушёл из жизни, олимпийский чемпион выступает против пива на хоккее.
Легенда «Сибири» ушёл из жизни, олимпийский чемпион выступает против пива на хоккее.
Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 11 июля 2024 года.
Нападающий клубов НХЛ Макс Комтуа может продолжить карьеру в московском «Динамо», сообщает журналист Марк-Оливье Бодуан в своей соцсети.
«По слухам, Макс Комтуа может продолжить карьеру в КХЛ. Вероятным клубом называется московское “Динамо”. О переходе может быть объявлено в ближайшее время», — написал Бодуан в своей соцсети.
В прошедшем сезоне 25-летний Комтуа провёл лишь два матча за «Каролину», оформив одну результативную передачу. Большую часть сезона канадский нападающий провёл в АХЛ, где за 65 матчей набрал 44 (19+25) очка. Всего в регулярках НХЛ Комтуа провёл 211 матчей за «Анахайм» и «Каролину», в которых набрал 87 очков — забросил 38 шайб и отдал 49 результативных передач. Комтуа является чемпионом мира в составе сборной Канады в 2021 году.
Кроме того, как стало известно «Чемпионату», американский голкипер Хантер Миска продолжит карьеру в московском «Динамо». Соглашение рассчитано на один год, зарплата игрока составит менее 20 млн рублей.
Последние два сезона вратарь провёл в Германии, выступая за клуб «Штраубинг Тайгерс». В составе бело-голубых Хантер заменит Илью Коновалова, который не принял контрактное предложение москвичей и находится в статусе ограниченно свободного агента.
На счету 29-летнего американца есть также минимальный опыт выступлений в НХЛ, где он защищал цвета «Аризоны Койотс» и «Колорадо Эвеланш». Всего в сильнейшей лиге мира Миска провёл шесть матчей.
«Барыс» сообщил о прекращении сотрудничества с Эдди Паскуале. Контракт с 33-летним канадским голкипером, рассчитанный до конца сезона-2024/2025, расторгнут по инициативе клуба с выплатой компенсации.
В прошедшем сезоне Паскуале сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 36 матчей, пропуская в среднем по 3,12 шайбы за игру при 90,4% отражённых бросков.
Всего в КХЛ Паскуале провёл 239 матчей, в которых одержал 110 побед с 92,2% отражённых бросков. Голкипер выступал за «Барыс», магнитогорский «Металлург» и «Локомотив».
Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/2024 на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, не пробившись в весеннюю стадию соревнований.
Пресс-служба «Сибири» в официальном телеграм-канале клуба сообщила о скоропостижной кончине тренера по развитию клуба и одного из самых культовых игроков новосибирцев 2000-х Андрея Тарасенко, являющегося отцом нападающего «Детройт Ред Уингз» Владимира Тарасенко.
На момент смерти Тарасенко-старшему было 55 лет. Причина смерти не сообщается.
Андрей Тарасенко — уроженец Новосибирска. В юношеские годы был игроком местного СКА, а затем на протяжении многих лет защищал цвета ярославского «Торпедо» и тольяттинской «Лады», где признавался лучшим бомбардиром и самым ценным игроком чемпионата России. В сезоне-2001/2002 Тарасенко вернулся в родной город и помог «Сибири» выйти в Суперлигу, набрав в 67 матчах 75 очков.
Напомним, в конце июня его сын Владимир выиграл свой второй в карьере Кубок Стэнли в составе «Флориды».
«Металлург» заключил пробный контракт с нападающим Артуром Зариповым, сообщает пресс-служба КХЛ. Отметим, что 21-летний Артур является сыном Даниса Зарипова.
На протяжении трёх сезонов форвард выступал за «Ирбис». В чемпионатах МХЛ он провёл 72 встречи, в которых набрал 11 (7+4) очков при показателе полезности «+14». Отметим, что сезон-2019/2020 нападающий провёл в юношеской лиге Канады. Прошлый сезон Зарипов играл в ВХЛ, где в составе «Барса» провёл восемь матчей без набранных очков.
Напомним, прощальный матч Даниса Зарипова состоялся в августе 2023 года. Данис — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 году — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 году — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как по ходу плей-офф 2013 года с «Рейнджерс» главный тренер «Кэпиталз» Дэйл Хантер сажал его звено на скамейку запасных.
— Саша, ты сравнимая с Роналду суперзвезда. У тебя такая же длинная карьера, как у него. Примерно вот 20 лет. Был хотя бы один тренер, который хотел тебя посадить на лавку и не смог этого сделать, как это происходит с Роналду?
— Наоборот, у меня был тренер, который меня сажал. Мы ведём, там первый период играем, повели 1:0, я сижу. Там счёт 1:1, иди играй. Это был Дэйл Хантер такой. Это был 2013 год. Играем в плей-офф, играем против «Рейнджерс». Третий период, большинство, я забиваю гол. Ну всё, я понимаю то, что я сейчас буду сидеть. Я сел. И вот 20 минут я вот так сидел.
Он тренер такой, знаешь, чисто для защитников. И если, допустим, мы проигрываем, он выпускал меня, Сёму, Бекстрёма, мы все вместе выходили, играли, пытались что-то создать, забить. Но как только мы выигрываем, мы с Сёминым сидим на лавке, вот так вот друг другу: «Ну ладно, давай посмотрим хоккей».
— Послушай, ну, а журналисты, болельщики, конечно, хотят видеть Сёмина, Бекстрёма, Овечкина, а не то, как обороняются.
— А ему было пофигу, понимаешь, он на своей волне был.
— И не добились результата?
— Ну проиграли.
— Выгнали его?
— Да. Если бы было всё обоснованно, я бы понимал, но там реально у нас хорошее звено было, я, Бекстрём и Сёмин, мы разрывали. Только мы ведём в счёте, без разницы, первый период, второй, третий, сразу сушить, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это ЧЕ, брат».
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выступил резко против продажи алкогольного пива на хоккейных матчах Фонбет Континентальной хоккейной лиги в Москве. Специалист считает, что это лишь спровоцирует излишнюю агрессию, а популярность хоккея в стране растёт и без алкогольных напитков на трибунах.
"Культуры употребления алкоголя у нас нет. В некоторых регионах такое проходит, в других — нет. Надо больше полиции на аренах тогда, чтобы следили за порядком. Они штрейкбрехеры, что ль? В Москве более агрессивная публика, больше приезжих. Чёрт знает, что у них в голове. Я встречал на аренах их, все хотят на хорошие игры попасть. Все дворцы битком. Хоккей у нас в стране становится популярнее, поэтому посещаемость растёт. В каждом регионе должны действовать свои законы. Алкогольное пиво в Москве не нужно продавать.
Да, это хороший бизнес. Но сначала введут пиво, потом народ захочет вино, водку, виски. У нас только дай возможность. Дашь палец — откусят по локоть. Можно и без пива обойтись, водички попить. Есть законы, и надо их соблюдать. Каждый город пусть живёт по своим. Не надо всё под общее, это неправильно", — сказал Кожевников в интервью Legalbet.
Напомним, в Москве и области на спортивных объектах запрещена продажа алкоголя согласно законодательству. В прошлом сезоне обладателем Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург», который в финальной серии в четырёх матчах обыграл ярославский «Локомотив». Следующий сезон-2024/2025 стартует матчем между этими командами 3 сентября.
Владимир Лаевский