Евгений Кузнецов выставлен на безусловный драфт отказов в НХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 17 июля 2024 года.

Источник: РУСАДА дополнительно дисквалифицировало семь игроков «Толпара»

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА дисквалифицировал вторую группу игроков молодёжной команды «Салавата Юлаева» «Толпар» — ещё семерых хоккеистов. Среди них защитник Александр Комаров и форвард Матвей Бабенко, которые ранее выступали и за главный уфимский клуб. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

В феврале этого года РУСАДА объявило о годичной дисквалификации первых семи хоккеистов. Но их отстранение начиналось с марта 2023 года и сейчас уже закончилось.

Напомним, ранее стало известно, что у 37 хоккеистов «Толпара», выступающего в Молодёжной хоккейной лиге и входящего в структуру уфимского «Салавата Юлаева», были выявлены следы использования мельдония. При этом отмечалось, что большинство из игроков принимали запрещённые препараты «длительным курсом».

СКА отдал в аренду в «Сочи» 18-летнего вратаря Егора Заврагина

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что СКА отдал в аренду в «Сочи» 18-летнего вратаря Егора Заврагина. Напомним, голкипер перебрался из «Югры» в стан команды с берегов Невы в начале мая 2024 года. Контракт хоккеиста с армейским клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Заврагин дебютировал в ВХЛ в сезоне-2022/2023. Он провёл за «Югру» 26 матчей при коэффициенте надёжности 1,76, 94% отражённых бросков и трёх «сухих» матчах.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «леопарды» заняли 10-е место в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф. В начале июня южане огласили новый тренерский штаб на предстоящий сезон. Главным тренером стал известный специалист Сергей Зубов.

Гендиректор «Авангарда» оценил вероятность проведения матча с «Чикаго Блэкхоукс»

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков в своём телеграм-канале ответил на вопрос о возможном проведении матча с «Чикаго Блэкхоукс».

— Как известно, Илья Михеев перешёл в «Чикаго Блэкхоукс». Нет ли желания у клуба устроить встречу двух команд «ястребов» в будущем?

— В нынешние времена в такой матч не верю. А думать о совсем далёком будущем смысла пока не вижу — есть вещи важнее, — заявил Чистяков.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Авангард» не смог преодолеть второй раунд Кубка Гагарина, уступив в серии ярославскому «Локомотиву» (3−4). Прямо по ходу этого противостояния был отправлен в отставку главный тренер «ястребов» Михаил Кравец.

Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий лигам РФ дополнительные полномочия

Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий лигам дополнительные полномочия. Сенаторы одобрили изменения в федеральные законы «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «О публично-правовой компании “Единый регулятор азартных игр” и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленные на совершенствование правового статуса профессиональных спортивных лиг.

Документ расширяет полномочия профессиональных спортивных лиг, предоставляя им право независимо от международных и общероссийских федераций разрабатывать и утверждать регламенты соревнований, а также условия и порядок перехода спортсменов и тренеров, определять денежные вознаграждения, связанные с переходами, осуществлять аккредитацию агентов.

«Федеральный закон позволит обеспечить устойчивое развитие российского спорта и исключить влияние недружественных действий со стороны ряда международных спортивных организаций, не допускающих российских спортсменов для участия в международных соревнованиях», — цитирует заместителя председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмада Ахмадова официальный сайт Совета Федерации.

Ранее КХЛ выразила намерение стать независимой от Международной федерации хоккея и Федерации хоккея России.

Новости дня в хоккее за 17 июля 2024 года, Кузнецов на драфте отказов в НХЛ, хоккеистов дисквалифицировали за допинг | Источник: AP 2023

«Каролина» отправила Евгения Кузнецова на драфт отказов с целью расторжения контракта

«Каролина» отправила нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов с целью последующего расторжения контракта, сообщает официальный сайт «Харрикейнз». Сейчас у российского форварда действующий контракт с «Каролиной», который рассчитан до конца следующего сезона-2024/2025.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.