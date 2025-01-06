Возвращение России очень важно для IIHF, заявил Тардиф

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Скорейшее возвращение сборных России и Белоруссии к соревнованиям очень важно для Международной федерации хоккея (IIHF), однако организация не будет рисковать ради этого ни игроками, ни турнирами, заявил президент IIHF Люк Тардиф.
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В 2025 году IIHF рассмотрит реинтеграцию сборных России и Белоруссии на сезон-2025/26, который станет олимпийским.
«Для нас все еще важно, чтобы они вернулись как можно скорее, потому что если они вернутся, это значит, что военные действия закончились. Но мы не будем рисковать ни соревнованиями, ни игроками. Это самое важное для нас. Мы должны оценить, что произойдет в ближайшие два месяца», — приводит слова Тардифа официальный сайт IIHF.
«Мы будет ждать как можно дольше, но мы должны принять решение в феврале, чтобы дать организаторам возможность составить расписание игр, узнать, кто приедет на Олимпиаду, заняться планированием. И МОК тоже должен будет принять решение. Мы проанализируем все в следующем месяце, но главный вопрос — безопасность игроков. Мы не будем рисковать», — добавил функционер.