Возвращение России очень важно для IIHF, заявил Тардиф

«Для нас все еще важно, чтобы они вернулись как можно скорее, потому что если они вернутся, это значит, что военные действия закончились. Но мы не будем рисковать ни соревнованиями, ни игроками. Это самое важное для нас. Мы должны оценить, что произойдет в ближайшие два месяца», — приводит слова Тардифа официальный сайт IIHF.