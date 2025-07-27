Российские дзюдоисты за день завоевали четыре медали турнира Большого шлема

В весовой категории более 100 кг Денис Батчаев выиграл бронзовую медаль, одолев представителя Узбекистана Уткирбека Турабоева. В этой же категории Артем Золотухин завоевал серебро. В финале он проиграл поляку Гжегожу Тересинскому.