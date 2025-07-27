Российские дзюдоисты за день завоевали четыре медали турнира Большого шлема

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские дзюдоисты завоевали одну серебряную и три бронзовые медали в заключительный день турнира Большого шлема в Улан-Баторе.
Среди мужчин в весовой категории до 90 кг серебряный призер Кубка Европы Ихван Эдилсултанов одержал победу над представителем Казахстана Ермаханом Ануарбековым в поединке за третье место.
В весовой категории более 100 кг Денис Батчаев выиграл бронзовую медаль, одолев представителя Узбекистана Уткирбека Турабоева. В этой же категории Артем Золотухин завоевал серебро. В финале он проиграл поляку Гжегожу Тересинскому.
У женщин в весовой категории до 78 кг бронзовый призер чемпионата мира Александра Бабинцева стала третьей, победив француженку Лиз Нгелебею.
Всего в активе российской сборной 10 медалей (золотая, две серебряные, семь бронзовых). Национальная команда располагается на третьем месте в общем медальном зачете.
Турнир в Монголии проходил с 25 по 27 июля. Российские спортсмены выступают под флагом Международной федерации дзюдо.