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Шара Буллет проиграл Майклу Пейджу в UFC и потерпел первое поражение в карьере

Британец выиграл решением судей.

Источник: Chris Unger/Zuffa LLC

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Шарабутдин Магомедов (по прозвищу Шара Буллет) уступил британцу Майклу Пейджу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Трехраундовый поединок в средней весовой категории завершился победой Пейджа решением судей.

Магомедову 30 лет. Он потерпел первое поражение при 15 победах в MMA. Боец входит в топ-15 лучших бойцов среднего веса UFC. Пейджу 37 лет, в его активе теперь 23 победы и 3 поражения.