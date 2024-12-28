Дегтярев: на Олимпийских играх 2026 года российских спортсменов будет немного

«Я надежды некоторые возлагаю на хоккей, скажу откровенно, — отметил министр спорта. — Наши ребята в Национальной хоккейной лиге прекрасно играют, и я на месте организаторов Олимпийских игр и Международной федерации хоккея, конечно, Россию бы допустил. Потому что это сразу повысило бы и зрелищность, и деньги там любят, умеют их зарабатывать, касса была бы совершенно другой. Поэтому будет пока усеченный формат, но к 2028 году в Лос-Анджелесе, я уверен, наша сборная подойдет во всеоружии».