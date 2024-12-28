Дегтярев: на Олимпийских играх 2026 года российских спортсменов будет немного

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Участие в Олимпийских играх 2026 года примет крайне ограниченное количество российских спортсменов, что во многом связано с календарем отборочных соревнований. Такое мнение в эфире телеканала «Россия-24» высказал министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
«Самая сложная ситуация в зимних видах. Тех, кто отберется, однозначно поддержат министерство спорта и ОКР, но нас будет немного пока. Это связано с тем, что уже в ближайшее время начинаются отборы, но не все федерации “открылись”. Есть проблема и в биатлоне, у лыжников», — сказал Дегтярев.
«Я надежды некоторые возлагаю на хоккей, скажу откровенно, — отметил министр спорта. — Наши ребята в Национальной хоккейной лиге прекрасно играют, и я на месте организаторов Олимпийских игр и Международной федерации хоккея, конечно, Россию бы допустил. Потому что это сразу повысило бы и зрелищность, и деньги там любят, умеют их зарабатывать, касса была бы совершенно другой. Поэтому будет пока усеченный формат, но к 2028 году в Лос-Анджелесе, я уверен, наша сборная подойдет во всеоружии».
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Международный олимпийский комитет (МОК) дополнительно сообщил, что все квалификационные соревнования к Играм должны быть завершены не позднее 18 января 2026 года. Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.