Песков: России нужно вести диалог с МОК и защищать интересы спортсменов

«Я считаю, что полностью обеспечить конкурентный тренировочный процесс в условиях отстранения от всемирных международных соревнований невозможно. Поэтому я всегда был сторонником того, что нужно вести сложный диалог с международными спортивными властями, с Международным олимпийским комитетом, с тем чтобы защищать интересы наших спортсменов и бороться за их возвращение в международные соревнования. Этот процесс дает первые, пускай скромные, результаты», — сказал Песков.