Песков: России нужно вести диалог с МОК и защищать интересы спортсменов

До участия в Олимпиаде в Италии было допущено 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 15 февраля. Российской стороне нужно вести диалог со спортивными властями и Международным олимпийским комитетом (МОК), чтобы защищать интересы спортсменов и бороться за их возвращение к соревнованиям. Об этом в документальном фильме «Жесткий лед» на Okko заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я считаю, что полностью обеспечить конкурентный тренировочный процесс в условиях отстранения от всемирных международных соревнований невозможно. Поэтому я всегда был сторонником того, что нужно вести сложный диалог с международными спортивными властями, с Международным олимпийским комитетом, с тем чтобы защищать интересы наших спортсменов и бороться за их возвращение в международные соревнования. Этот процесс дает первые, пускай скромные, результаты», — сказал Песков.

В декабре 2025 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

Все ограничения с российских спортсменов сняли Международная федерация тхэквондо, Международная федерация дзюдо и Международная федерация самбо. В большинстве индивидуальных олимпийских видов спорта россияне допущены до соревнований в нейтральном статусе. Из командных видов спорта взрослые сборные получили право выступать в нейтральном статусе только в водном поло.

До участия в Олимпиаде в Италии было допущено 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

