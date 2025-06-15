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«Месси внес огромный вклад в популяризацию футбола, интерес только нарастает. А когда приедет “Реал”, стадионы точно будут полные». Легкоатлетка Клишина о клубном ЧМ в США

"В школе моего сына огромное количество детей интересуются футболом. Многие занимаются серьезно. Когда начинаются игры в Майами, ажиотаж вокруг футбола ощущается довольно большой. Особенно это чувствовалось в мае.

Источник: Спортс"

Нам на футбол было тяжеловато вырваться, потому что в конце весны школьное расписание очень насыщенное: у детей начинаются тесты, выпускные, концерты. А нам приходится разрываться: маленький ходит в одну школу, а старший — в другую. Плюс стадион находится далековато от нас, нужно ехать. Но я знаю, что из наших друзей с детьми постарше на «Интер Майами» уже сходили все.

Не могу сказать, что в США относятся холодно к классическому футболу. Нет, популяризация огромная, и Месси в нее внес колоссальный вклад.

Мне кажется, интерес к этому виду спорта в Америке только нарастает. А когда приедет «Реал Мадрид», стадионы точно будут полные", — сказала призер ЧМ в прыжках в длину.