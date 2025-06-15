«Месси внес огромный вклад в популяризацию футбола, интерес только нарастает. А когда приедет “Реал”, стадионы точно будут полные». Легкоатлетка Клишина о клубном ЧМ в США

Нам на футбол было тяжеловато вырваться, потому что в конце весны школьное расписание очень насыщенное: у детей начинаются тесты, выпускные, концерты. А нам приходится разрываться: маленький ходит в одну школу, а старший — в другую. Плюс стадион находится далековато от нас, нужно ехать. Но я знаю, что из наших друзей с детьми постарше на «Интер Майами» уже сходили все.