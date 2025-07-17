Андронов о веганстве: «В России нет инфраструктуры, чтобы восполнить все микроэлементы и белки. В Америке — можно, а у нас экзотических продуктов нет. Я пробовал многие диеты, главное — баланс

— Были. Я пробовал много что. Но это индивидуально. Сейчас уже могу сказать: главное — чтобы все было в балансе. Баланс — это чтобы всех компонентов было в достатке. Углеводы, жиры, белки — чтобы это было все.
— Что-то убирали?
— Пробовал — опять же в межсезонье. В сезоне это очень страшно делать. Потому что чревато травмами, опусканием себя в яму. А из этого положения потом очень тяжело вернуться.
В межсезонье я пробовал, потому что активность не такая большая. Есть время что-то поменять. Я уходил на очень маленькое количество углеводов и оставлял больше белков и жиров. Пытался получать больше энергии из жиров. Я очень быстро терял жировую массу — процент жира упал с 10 до 8. Но не чувствовал энергии.
Тренинг постепенно увеличивался, и на каком-то этапе я не чувствовал в работе с весами той силы, которая обычно у меня есть. Да, чувствовал себя легко, в кардио — отлично, в функциональных тренировках — тоже. Но не было силы и мощи, что для нас, для хоккеистов, очень важно.
У меня упал тестостерон. Сейчас я пришел к тому, что важно, чтобы всего было в достаточном количестве, но не превышало твоих затрат. То есть быть немножко в дефиците. Это позволяет восстанавливаться, иметь хороший тонус, терять жировую массу и подходить к сезону не уставшим.
На тот момент, когда я убрал углеводы, остался на белках и жирах, я подошел к сезону подуставший. Я бы так больше не делал. Хотя есть ребята, которым лучше так, организмы разные. Поэтому, если вы хотите пробовать, лучше под присмотром специалиста.
Веганство не пробовал. Я считаю, что это неподходяще для нас, для профессионального спортсмена. У нас в России нет инфраструктуры, чтобы восполнить все микроэлементы и белки.
Да, в Америке это распространено — там можно, там есть продукты. У нас нет. Экзотических продуктов у нас нет. Поэтому я бы не советовал, — сказал форвард СКА.