Андронов о веганстве: «В России нет инфраструктуры, чтобы восполнить все микроэлементы и белки. В Америке — можно, а у нас экзотических продуктов нет. Я пробовал многие диеты, главное — баланс

Тренинг постепенно увеличивался, и на каком-то этапе я не чувствовал в работе с весами той силы, которая обычно у меня есть. Да, чувствовал себя легко, в кардио — отлично, в функциональных тренировках — тоже. Но не было силы и мощи, что для нас, для хоккеистов, очень важно.