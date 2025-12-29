? Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен мира-2025» на Спортсе«», Махачев — шестой

Пользователи назвали трех лучших спортсменов из шорт-листа редакции (30 человек). Вам нужно было выбрать минимум 3 спортсменов и расставить их в виде рейтинга. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал три очка, за 2-е — два, за 3-е — одно.
Первое место — у Александра Овечкина, который в уходящем году повторил и превзошел великий рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
На втором месте — прыгун с шестом Арман Дюплантис, который не просто выиграл чемпионат мира-2025, а установил на нем новый рекорд (6,30 м).
На третьем — фигурист Илья Малинин который забрал и чемпионат мира, и финал Гран-при. Но в историю войдет другим — впервые чисто приземлил четверной аксель на соревнованиях и исполнил 7 (!) четверных в одной программе.
Топ-10.
1. Александр Овечкин (хоккей) — 10539 очков.
2. Арман Дюплантис (легкая атлетика) — 4073.
3. Илья Малинин (фигурное катание) — 3463.
4. Карлос Алькарас (теннис) — 3141.
5. Арина Соболенко (теннис) — 3102.
6. Ислам Махачев (MMA) — 2507.
7. Никола Йокич (баскетбол) — 1940.
8. Шэй Гилджес-Александер (баскетбол) — 1525.
9. Ландо Норрис (формула-1) — 1423.
10. Ламин Ямаль (футбол) — 1390.
? 2658 пользователей поставили на первое место Овечкина, 778 — Малинина, 711 — Дюплантиса, 464 — Соболенко, 420 — Алькараса, 316 — Махачева, 303 — Йокича, 235 — Гиджеса-Александера, 207 — Клэбо, 186 — Норриса, 178 — Мбаппе, 140 — Ямаля etc.
? 4272 пользователя включили в анкеты Овечкина, 1974 — Дюплантиса, 1634 — Соболенко, 1631 — Алькараса, 1509 — Малинина, 1317 — Махачева, 996 — Йокича, 794 — Норриса, 793 — Ямаля, 776 — Гилджеса-Александера, 761 — Мбаппе, 760 — Синнера etc.
Полные итоги голосования «Лучший спортсмен мира-2025».