Ски-альпинист Филиппов: «Из иностранных футболистов мне нравится Роналду за его трудолюбие. Буду болеть за него на ЧМ»

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов рассказал, что на чемпионате мира по футболу будет болеть за португальца Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

"Из иностранных футболистов мне нравится Криштиану Роналду за его трудолюбие. Мне кажется, что таланта у него меньше, чем у Лионеля Месси, но старается он больше, чем аргентинец. Поэтому буду болеть за Роналду, надеюсь, что он и его команда успешно выступят на чемпионате мира. Хочется, чтобы они победили в этом турнире.

Также мне Франция нравится, где играет Килиан Мбаппе. Я давно за ним слежу. Поэтому за Францию тоже буду болеть", — сказал Филиппов.

Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше