«Джокович и Роналду могут — чем я хуже?»

— Да, мы живем много лет уже в такой парадигме, включаешь любой спортивный канал — там в основном либо хоккей, либо футбол. Мне интересно, как эта система работает. Если возвращаться к Овечкину и Мельниковой, то лично для меня то, что сделала Ангелина в 2025 году, — очень круто. Вы вообще понимаете, что такое пропустить четыре года и не соревноваться на международном уровне, а потом вернуться и сразу выиграть два золота? Это огромный труд не только физический, но и психологический. Мне кажется, что я представляю, что Ангелина чувствовала в этот момент.