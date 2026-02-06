«Джокович и Роналду могут — чем я хуже?»

На Олимпиаде-2026 Россия представлена в шорт-треке двумя спортсменами. Но лидеров команды по правилам нейтрального статуса к олимпийскому отбору не допустили. Среди них — продолжающий карьеру чемпион Сочи-2014 Семен Елистратов, который по-прежнему забирает золото на национальном уровне. Он признается: потеря возможности поехать в Милан сильно ударила психологически по лучшему из преемников Виктора Ана, но он не отказывается от планов доехать до Олимпиады-2030. О выгорании, переписке с Криштиану Роналду и нереализации потенциала сочинских Игр Елистратов рассказал в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу».
«Пересекались, когда все олимпийские чемпионы несли вместе флаг Российской Федерации»
— Семен, ты сейчас выступаешь в «Ледниковом периоде». С опытной напарницей, которая его выигрывала. От этого тебе легче?
— О том, что Таня выигрывала проект, я узнал от тебя после записи первого выпуска. Когда сказали, что со мной будет Таня Волосожар, безумно обрадовался. Мы заочно знакомы, но виделись последний раз в Сочи, на Олимпийских играх 2014 года. Обалдеть, это даже не десять лет назад, а больше! Вот в таких обстоятельствах мы встречаемся. У меня классный партнер. У нас было четыре совместные тренировки до первого выступления. В шоке, как что-то проехал.
— Помнишь встречу 2014 года, при каких обстоятельствах она произошла?
— Помню, что мы были вместе на закрытии, пересекались, потому что все олимпийские чемпионы несли вместе флаг Российской Федерации. Перекинулись парой фраз в стиле «привет — пока».
— А как встреча прошла сейчас?
— До первой встречи с Таней я неделю катался с прекрасным тренером Настей. Она готовила меня, чтобы я сразу не ударил в грязь лицом перед двукратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Встретились с Таней, обнялись, улыбнулись друг другу и сразу приступили к работе.
— Уже прошло три съемки, ощущаешь прогресс?
— Безусловно! Мы уже делаем сложные поддержки. Правда, я всё еще волнуюсь перед каждым прокатом. У меня не стоит цель выиграть проект любой ценой, главное, чтобы Таня вернулась домой в целости и сохранности. Чувствую свою ответственность перед ее семьей.
— Как думаешь, что изменится в твоей профессиональной деятельности после проекта?
— Тут многие мне говорят, что у меня неплохие актерские способности, и смеются, что я теперь буду финишировать в шорт-треке с улыбкой на лице и выходить к зрителям на поклон (смеется).
«За последний год произошло полное выгорание».
— Вернемся к Сочи. Ностальгия есть по тем временам? Или всё, что ни делается…
— …то к лучшему? Сложно сказать. Я уже к этому отношусь спокойно. Философски. В феврале 2025 года узнал, что у меня не будет Олимпийских игр. За этот год у меня произошло, как модно сейчас говорить, полное выгорание. В декабре 2025 года прошел чемпионат России, не знаю даже уже какой по счету. Эмоционально он дался мне непросто. Наверное, две золотые медали со стороны выглядели легко, все говорили — ну опять спокойно выиграл. А у меня была невероятная внутренняя борьба с самим собой.
Да, сейчас новый вызов — «Ледниковый период». Я наслаждаюсь новыми эмоциями в проекте. Как будто проживаю маленькую жизнь. Здесь много работы. Когда я вышел на первую тренировку и впервые поехал направо, то упал. Встал, опять поехал — упал. Попробовал поехать назад — тоже упал. Я же всю жизнь в шорт-треке езжу только прямо и налево (смеется). Несмотря на все сложности, длительные тренировки, я кайфую. Для меня это эмоционально, как будто пятые Олимпийские игры.
— А в шорт-треке не могут сделать катание по часовой стрелке? Чисто для разнообразия.
— В рамках профессионального спорта это невозможно. У нас лезвие с загибом, чем-то похоже на конькобежный спорт, только у нас не отстегивается пятка. У нас загиб сильнее, потому что овал другой. Поэтому мне пришлось долго учить повороты направо (смеется). Но попробовать в шорт-треке покатиться в другую сторону в качестве шоу — классная идея!
— Исходя из всего вышесказанного — со спортом что тогда?
— Не хочу загадывать. Есть мысли замахнуться еще на четыре года. Мне будет 39, но при должной системе подготовки можно показывать результат. Это доказывают многие топовые спортсмены. Роналду сейчас 40, Джокович вон какую красоту выдал на Australian Open. Мне важно быть честным перед самим собой. После Пекина я сам себе сказал, что до Олимпийских игр в Милане дело доведу — неважно, будут они или нет. Остался день, свое слово сдержал. Наверное, не ожидал, что за год до Игр я уже узнаю, что не еду. Головой понимал, но сердце говорило другое.
«Если ты чемпион России по шорт-треку — вряд ли заработаешь на машину».
— Есть что-то, что тебя разочаровало в шорт-треке за все годы?
— В спорте сейчас очень важен вопрос медийности. Есть виды спорта, которые широко освещаются — вот шорт-трек не из их числа (смеется). Например, чемпионат России по биатлону или фигурному катанию транслируется на главных телеканалах страны, а шорт-трек, к сожалению, нет. Мечтаю увидеть и наших ребят из шорт-трека на Первом канале.
— Хотя шорт-трек вряд ли уступит конкретно в зрелищности.
— Да. Если честно, последние годы я старался делать для популяризации шорт-трека всё, что от меня зависит. Участвовал в шоу «Титаны», дошел там до финала, старался освещать тренировочный процесс в своих социальных сетях. Когда соревнования по шорт-треку проходили в моем родном городе Уфе, то старался по максимуму принимать участие в подготовке всех мероприятий. На мой взгляд, получалось зрелищно и интересно.
Вообще шорт-трек был на волне после нашей победы в Сочи в 2014 году. К сожалению, мы не смогли реализовать весь этот потенциал. Сейчас, спустя много времени, я понимаю, что просто тренироваться и показывать результаты — недостаточно, нужно освещать, говорить о своем виде спорта как можно чаще на всех доступных для этого площадках.
— Шорт-треком можно много заработать? На машину, например?
— Да, если ты топовый спортсмен и участвуешь в мировых первенствах, Олимпийских играх. Я еще в Пекине в 2022-м говорил, что Олимпийские игры — это в том числе и отличная возможность заработать, но все-таки для профессионального спортсмена это не должно быть на первом месте. Возвращаясь к вопросу, если ты просто чемпион России, даже многократный, то будет тяжеловато, даже несмотря на отличную поддержку государства, которая у нас есть.
«Сказал, что Овечкин не спортсмен года. А что такого?».
— Роналду ответил, кстати, на приглашение в Уфу?
— Зараза он, нет. Я ему, кстати, пишу иногда.
— «Месси лучший»?
— Знаешь, есть такой чат с самим собой, куда кидаешь какую-то информацию для себя. Сначала на английском объяснял ему про шорт-трек, приглашал попробовать. Потом решил — а зачем английский, если он может переводчиком воспользоваться? Стал на русском писать (смеется).
— В один день после завершения карьеры он ведь пойдет разгребать завалы в соцсетях и наткнется с немым вопросом на этот чат…
— Так и будет. И он ответит, точно тебе говорю! Мы еще с ним долголетие в спорте обсудим!
— Ты ярко сказал насчет того, что Овечкин не спортсмен года, а Мельникова. В «Яндекс» заходишь — по запросу «Семен Елистратов» всё про это.
— Да, я считаю Ангелину Мельникову лучшим спортсменом 2025 года. Можете даже написать, что она мой кумир!
— Это же про крен в сторону футбола и хоккея у нас. Хотя спортивная гимнастика — крупный олимпийский вид спорта, и побед в ней побольше.
— Да, мы живем много лет уже в такой парадигме, включаешь любой спортивный канал — там в основном либо хоккей, либо футбол. Мне интересно, как эта система работает. Если возвращаться к Овечкину и Мельниковой, то лично для меня то, что сделала Ангелина в 2025 году, — очень круто. Вы вообще понимаете, что такое пропустить четыре года и не соревноваться на международном уровне, а потом вернуться и сразу выиграть два золота? Это огромный труд не только физический, но и психологический. Мне кажется, что я представляю, что Ангелина чувствовала в этот момент.
— Будешь смотреть Олимпийские игры?
— Конечно буду. Наших 13 человек, и каждому из них я желаю огромной удачи. А шорт-трек я, кстати, буду комментировать вместе с моей коллегой и большим другом Эминой Малагич. Так что слушайте и смотрите нас, будем вместе болеть за наших ребят Ивана Посашкова и Алену Крылову.