Южного точка: как завершился теннисный турнир в Петербурге

Командный формат появился уже в 2022-м на первых «Трофеях Северной Пальмиры», в 2023-м российских и иностранных теннисистов и теннисисток разделили на два коллектива — «Львы» и «Сфинксы», что осталось и в 2024-м. Однако не обошлось и без инноваций. Если в прошлом году зачет велся по количеству побед в отдельно взятых встречах, то на сей раз организаторы решили придать важность каждому гейму — всё шло в общий зачет. Привычный для традиционного тенниса счет до шести геймов, классические сеты с переходами после нечетных геймов — всё это исчезло, а на смену появился совершенно новый формат. Где всё «плясало» исключительно от времени — каждая игра состояла из трех партий по 20 минут каждая. Причем перерыв по ходу каждого сета был только один — на самом экваторе, после 10 минут игры. Кроме того, привычные «больше — меньше» в геймах были заменены решающими очками, что уже применяется в паре и на официальных соревнованиях.