Соболенко возьмёт лишь один ТБШ в 2025-м. Она может провалиться из-за отсутствия мотивации

Главный риск для первой ракетки мира в следующем году — новые потенциальные психологические срывы в важнейшие моменты противостояний и отсутствие мотивации в отдельно взятых играх. Именно с этим команде лидера рейтинга WTA нужно быть особенно внимательными, ведь подобные прецеденты в карьере Соболенко уже имели место. В сезоне-2025 при удачном стечении обстоятельств и нормальном психологическом состоянии она способна претендовать на победу лишь на одном из двух любимых хардовых ТБШ. На Australian Open и US Open белоруска уже побеждала, поэтому в Мельбурне или в Нью-Йорке Арине должно быть проще, чего нельзя сказать о других «Шлемах». Лучшими результатами Соболенко на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне до сих пор являются лишь полуфиналы, а в том же Париже первая ракетка мира неоднократно терпела сенсационные поражения, в том числе из-за психологической неуверенности. На ум сразу приходит неудача Соболенко в битве с Каролиной Муховой в 2023 году. Тогда Арина вела со счётом 5:2 в третьем сете, даже заработала матчбол, однако в результате не довела матч до победы. Соболенко ещё есть над чем работать, и сейчас она не видится фаворитом на других мэйджорах, кроме хардовых.