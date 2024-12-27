Елена Рыбакина оценила шансы на победу в турнире «Большого шлема» в 2025 году

«Всегда тяжело бороться за титул “Большого шлема”. На таких турнирах много хороших противников. Так что нужно всегда бороться до конца. Я думаю, что всё возможно. Просто не всегда всё зависит от тебя. Думаю, с той подготовкой, которую мы провели, у меня есть шансы на победу в турнире “Большого шлема”, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.