Россиянин пожаловался на недостаток помощи от федерации: «Завидую, какие условия создают в Казахстане»

Я, кстати, что могу сказать. Федерация тенниса Казахстана — очень большие молодцы. Я же с игроками общаюсь и знаю, что игрокам из Казахстана этот сбор полностью оплачивается. Даже если игрок с девушкой или с двумя тренерами, то платят не только за него единственного, а за всех. Ты приезжаешь, и твоя единственная задача — тренироваться.