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Россиянин пожаловался на недостаток помощи от федерации: «Завидую, какие условия создают в Казахстане»

Российский теннисист Павел Котов рассказал о своем сотрудничестве с коллегами из Казахстана.

Источник: Getty Images

— Сколько стоят предсезонные сборы? Точно не смогу сказать, но в рублях будет сумма с пятью нулями. Даже, наверное, с шестью. Большая сумма. Поэтому раньше и не было возможности их организовывать.

Я, кстати, что могу сказать. Федерация тенниса Казахстана — очень большие молодцы. Я же с игроками общаюсь и знаю, что игрокам из Казахстана этот сбор полностью оплачивается. Даже если игрок с девушкой или с двумя тренерами, то платят не только за него единственного, а за всех. Ты приезжаешь, и твоя единственная задача — тренироваться.

Я даже немного завидую тому, какие условия им создают. Нашей федерации тенниса можно было бы взять с них пример и собрать игроков. Нашей федерации есть чему поучиться у казахстанской.

— Вы сбор оплачивали сами?

— Ну, а как? У меня же флаг с тремя цветами, а не голубой. Поэтому, да, за свой счет, — сказал Котов в интервью Sports.

26-летний Котов сейчас занимает 86-е место в рейтинге ATP и является пятой ракеткой России.