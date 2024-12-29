Россиянин пожаловался на недостаток помощи от федерации: «Завидую, какие условия создают в Казахстане»

— Сколько стоят предсезонные сборы? Точно не смогу сказать, но в рублях будет сумма с пятью нулями. Даже, наверное, с шестью. Большая сумма. Поэтому раньше и не было возможности их организовывать.
Я, кстати, что могу сказать. Федерация тенниса Казахстана — очень большие молодцы. Я же с игроками общаюсь и знаю, что игрокам из Казахстана этот сбор полностью оплачивается. Даже если игрок с девушкой или с двумя тренерами, то платят не только за него единственного, а за всех. Ты приезжаешь, и твоя единственная задача — тренироваться.
Я даже немного завидую тому, какие условия им создают. Нашей федерации тенниса можно было бы взять с них пример и собрать игроков. Нашей федерации есть чему поучиться у казахстанской.
— Вы сбор оплачивали сами?
— Ну, а как? У меня же флаг с тремя цветами, а не голубой. Поэтому, да, за свой счет, — сказал Котов в интервью Sports.
26-летний Котов сейчас занимает 86-е место в рейтинге ATP и является пятой ракеткой России.