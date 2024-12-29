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Джокович рассказал о планах на 2025 год

Сербский теннисист, олимпийский чемпион и 24-кратный победитель турниров серии Большого шлема Новак Джокович рассказал о планах на новый сезон.

Источник: Getty Images

«Это был интересный год, в котором моей приоритетной целью была победа на Олимпиаде, и я этого добился. В целом, я полагаю, что у меня было больше поражений, чем в предыдущих сезонах.

[В новом году] я планирую провести на несколько турниров больше, чем в прошлом сезоне. Так что, я надеюсь, что уровень игры тоже подрастет, и в результате я смогу выиграть несколько турниров и подняться в рейтинге», — цитирует Джоковича Punto de Break.

37-летний теннисист начнет сезон матчем против австралийца Ринки Хиджикаты в первом круге турнира ATP-250 в австралийском Брисбене.