Джокович рассказал о планах на 2025 год

«Это был интересный год, в котором моей приоритетной целью была победа на Олимпиаде, и я этого добился. В целом, я полагаю, что у меня было больше поражений, чем в предыдущих сезонах.



[В новом году] я планирую провести на несколько турниров больше, чем в прошлом сезоне. Так что, я надеюсь, что уровень игры тоже подрастет, и в результате я смогу выиграть несколько турниров и подняться в рейтинге», — цитирует Джоковича Punto de Break.