Бублик: после завершения карьеры буду жить в Санкт-Петербурге с поправкой на катаклизмы

В любом случае я русский человек, хоть и выступаю за Казахстан и горжусь этим. Астана мне очень помогла, но я человек русский, меня тянет сюда, в Петербург, к людям. Очень люблю наших людей, с душой к ним отношусь. Наверное, я никогда не смогу жить без этого города, — приводит слова Бублика «Матч ТВ».