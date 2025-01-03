«Согласно источникам, знакомым с ходом расследования, Рыбакина в течение нескольких месяцев контактировала с WTA, пытаясь опровергнуть обвинения и добиться того, чтобы Вуков мог снова тренировать её.
Источники, близкие к последним событиям в жизни Рыбакиной и проинформированные о ходе расследования, сообщили, что Рыбакина и Вуков регулярно общались и продолжают общаться перед каждым её матчем», — сообщается в исследовательском материале авторитетного издания The Athletic.
Елена Рыбакина сама пыталась убедить WTA разрешить Вукову вновь тренировать её
Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сама пыталась убедить женскую ассоциацию тенниса (WTA) разрешить хорватскому тренеру Стефано Вукову вновь её тренировать.
«Согласно источникам, знакомым с ходом расследования, Рыбакина в течение нескольких месяцев контактировала с WTA, пытаясь опровергнуть обвинения и добиться того, чтобы Вуков мог снова тренировать её.