Елена Рыбакина сама пыталась убедить WTA разрешить Вукову вновь тренировать её

«Согласно источникам, знакомым с ходом расследования, Рыбакина в течение нескольких месяцев контактировала с WTA, пытаясь опровергнуть обвинения и добиться того, чтобы Вуков мог снова тренировать её.



Источники, близкие к последним событиям в жизни Рыбакиной и проинформированные о ходе расследования, сообщили, что Рыбакина и Вуков регулярно общались и продолжают общаться перед каждым её матчем», — сообщается в исследовательском материале авторитетного издания The Athletic.