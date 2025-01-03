Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Брисбене

Сегодня в четвертьфинале первая ракетка планеты обыграла чешскую теннисистку Марию Боузкову (44-й номер мирового рейтинга) — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В поединке третьего раунда Боузкова обыграла белоруску Викторию Азаренко (20) — 6:4, 6:4. В 1/16 финала Соболенко победила мексиканку Ренату Сарасуа (75) — 6:4, 6:0, а потом выиграла у представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (29) — 7:6 (7:2), 6:4. В полуфинале белоруска встретится с россиянкой Миррой Андреевой (16), с которой недавно успешно играла в паре на выставочном турнире в Абу-Даби. Во втором матче за выход в финал поспорят украинка Ангелина Калинина (55) и россиянка Полина Кудерметова (107).