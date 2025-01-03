Джокович проиграл 293-й ракетке мира в четвертьфинале турнира ATP в Брисбене

СИДНЕЙ, 3 января. /ТАСС/. Американец Райли Опелка обыграл серба Новака Джоковича в матче ¼ финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу Опелки, не имеющем посева на турнире. Джокович был посеян под первым номером. В полуфинале Опелка сыграет с французом Джованни Мпетши-Перрикаром.
Джоковичу 37 лет, он располагается на седьмой строчке в мировом рейтинге. На его счету 99 побед на турнирах под эгидой АТР, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.
Опелке 27 лет, в рейтинге ATP он занимает 293-е место. На счету спортсмена четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2021 году.
Турнир в Брисбене относится к категории ATP 250. Действующим победителем турнира является болгарин Григор Димитров.