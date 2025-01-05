Кудерметова взяла 1-й сет, но отдала Соболенко финал Брисбена. Полина взлетит на 50 мест

В начале игры перевес, пусть и незначительный, был на стороне Хачанова и Рублёва. Во втором гейме россияне выиграли решающее очко на подаче, а в третьем — и на приёме, в результате чего повели 2:1 с брейком. Однако удержать отрыв они не смогли, несмотря на пять эйсов за партию. На второй подаче Карен и Андрей взяли всего четыре очка из 13. В восьмом гейме Хачанов и Рублёв на подаче проиграли решающее очко, и счёт сравнялся — 4:4. Соперники воспрянули духом и добились победы в этом сете. Свои два гейма Арендс и Джонсон взяли без проблем; при этом в 10-м гейме они упустили сетбол на приёме, отдав решающий розыгрыш, а вот в 12-м приняли на партию — 7:5 за 46 минут.