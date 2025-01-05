«Мне нравится, как мы подталкиваем друг друга». Соболенко — о соперничестве со Швёнтек

«Мне нравится, как мы подталкиваем друг друга. Не то чтобы я думала о ней, о количестве её побед на турнирах “Большого шлема”. Я больше сосредоточена на себе, просто пытаюсь довести себя до предела и посмотреть, как далеко я смогу продвинуться в этом виде спорта. В конце своей карьеры я хочу оглянуться назад и гордиться собой. Мы поговорим об этом в конце моей карьеры», — сказала Соболенко на пресс-конференции после финала в Брисбене.