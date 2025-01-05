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«Мне нравится, как мы подталкиваем друг друга». Соболенко — о соперничестве со Швёнтек

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о соперничестве с представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей вторую строчку в рейтинге WTA.

Источник: Getty Images

«Мне нравится, как мы подталкиваем друг друга. Не то чтобы я думала о ней, о количестве её побед на турнирах “Большого шлема”. Я больше сосредоточена на себе, просто пытаюсь довести себя до предела и посмотреть, как далеко я смогу продвинуться в этом виде спорта. В конце своей карьеры я хочу оглянуться назад и гордиться собой. Мы поговорим об этом в конце моей карьеры», — сказала Соболенко на пресс-конференции после финала в Брисбене.

Сегодня, 5 января, Соболенко завоевала титул чемпионки турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В финальном матче она обыграла представительницу России Полину Кудерметову (107-й номер мирового рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:2.