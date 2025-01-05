Корнеева сыграет с чемпионкой ТБШ: все россияне в квалификации Australian Open — 2025

Стоит отметить, что Кудерметова, которая пока лишь однажды играла в основной сетке ТБШ (поражение в первом круге AO-2023), попала в наиболее интересную для российских болельщиков часть сетки. Полина начнёт отбор матчем с Сюзан Бандеччи из Швейцарии, во втором круге возможна встреча с Кристиной Младенович, а в финале может состояться российское дерби — если свою часть задачи также выполнит кто-то из пары Елена Приданкина — Дарья Астахова. Приданкина только в 2024 году дебютировала в туре и на «Шлемах» ещё не играла. В первом круге квалификации AO она сразится с местной теннисисткой Эленой Мичич. А Астахова, никогда не игравшая в основных сетках WTA, в прошлом сезоне провела всего один матч (поражение в первом круге квалификации AO) и в настоящий момент не имеет рейтинга. Её первая соперница — Эна Сибахара (28).