Шнайдер обменялась «баранками» в Аделаиде с 42-й ракеткой мира. А Калинская снялась

Наши теннисисты сыграли и на других турнирах. Анна Блинкова (75), например, начала выступление в Хобарте (WTA-250), где в первом круге не без труда переиграла Бернарду Перу — 7:5, 6:4. Матч оказался затяжным, практически двухчасовым. Всё из-за того, что девушки сложно удерживали свои подачи. В первом сете они на двоих сделали семь брейков, а во втором — пять.