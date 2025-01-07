7 россиян — в полуфинале квалификации AO: Полина Кудерметова сыграет с экс-10-й ракеткой

Россиянка начала с 0:3 в первом сете и отыграть брейк так и не сумела — 6:3 в пользу Мичич за 32 минуты. Во второй партии Елена, сделав единственный брейк в восьмом гейме, взяла реванш с тем же счётом — 6:3 за 34 минуты. В решающем сете Приданкина, как и в стартовой партии, уступала 0:3. Затем было 1:4, а в седьмом гейме россиянка вернула брейк, после чего сравняла счёт — 4:4. В концовке чуть точнее оказалась Мичич, выигравшая последние два гейма, а значит, и весь матч — 6:3, 3:6, 7:5 за 1 час 59 минут.