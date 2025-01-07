Скандальный Кирьос затравил 16-летнего сына Хьюитта. И тот сразу же провалил дебют на AO

Круз Хьюитт вчистую провалил первый сет противостояния с 32-летним Басилашвили, но во второй партии навязал более опытному сопернику борьбу. Он сделал ответный брейк в четвёртом гейме, хотя затем сразу же снова отдал свою подачу. В шестом гейме у Круза было два брейк-пойнта, однако юный австралиец их не использовал, после чего в два раза старший Басилашвили уже не делал ему таких подарков и спокойно довёл дело до победы. Теперь во втором круге квалификации AO Николоз встретится с россиянином Алибеком Качмазовым, одолевшим на старте отбора японца Синтаро Мочизуки (6:3, 7:6).