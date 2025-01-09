Прошлогодний чемпион Янник Синнер (1) стартует против Николаса Харри. В его четверть сетки попал Алекс де Минаур (8), который стартует против Ботика ван де Зандшульпа. Карен Хачанов (19) сыграет с Адрианом Маннарино. Также в этой четверти оказались Стефанос Циципас (11) и Хольгер Руне (13).Во вторую четверть попал Даниил Медведев (5), который сыграет с Касидитом Самрежем, и Андрей Рублев (9), который встретится с квалифаером. Они идут друг на друга в ⅛ финала. Из топ-сеяных вторую четверть возглавил Тэйлор Фриц (4) — он сыграет с Дженсоном Бруксби. В третью четверть попали Карлос Алькарас (3) и Новак Джокович (7). Первый стартует против Александра Шевченко, второй — против Нишеша Басавередди. На Джоковича во втором круге может выйти Павел Котов — если обыграет квалифаера. А Роман Сафиуллин в первом круге встретится с Танаси Коккинакисом. Внизу сетки Александр Зверев (2) поборется с Люкой Пуем, а Каспер Рууд (6) — с Хауме Муньяром. Полностью сетка здесь.