Титул Карацева и финал Полины Кудерметовой. Теннисные успехи россиян в новогодние праздники

Другой россиянин Аслан Карацев начинал этот сезон на 287-й строчке рейтинга ATP. Полуфиналист Australian Open-2021 после травм пока не может найти свою игру и сейчас выступает в основном на «челленджерах». Один из таких в Таиланде принес ему трофей. На турнире в Нонтхабури он выиграл пять матчей из пяти, причем почти все они были с соперниками, которые стоят выше него в рейтинге. Для Карацева это четвертый титул на «челленджерах» и первый какого-либо уровня с 2022 года.