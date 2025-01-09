Джокович рассказал об отравлении в Австралии

Спортсмен рассказал, что это произошло в Мельбурне. «Меня накормили какой‑то отравленной пищей. Я никогда никому не говорил об этом публично, но по возвращении в Сербию обнаружил, что у меня был очень высокий уровень тяжелых металлов в крови, свинца и ртути», — заявил Джокович.