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Зверев вышел во второй круг Australian Open

Немец Зверев обыграл француза Пуя и вышел во второй круг Australian Open.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

В матче первого круга посеянный под вторым номером Зверев обыграл француза Люку Пуя со счетом 6:3, 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту.

Во втором круге первого в сезоне турнира Большого шлема соперником 27-летнего Зверева станет испанец Педро Мартинес.

Результаты других матчей:

Иржи Легечка (Чехия, 24-й номер посева) — Ли Ту (Австралия) — 6:1, 3:6, 6:3, 7:6 (7:1);

Сумит Нагал (Индия) — Томаш Махач (Чехия, 26) — 3:6, 1:6, 5:7;

Уго Умбер (Франция, 14) — Маттео Джиганте (Италия) — 7:6 (7:5), 7:5, 6:4.