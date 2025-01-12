Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арина Соболенко выиграла 28 из 29 последних матчей на хардовых турнирах «Большого шлема»

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла 28 из 29 последних матчей на турнирах «Большого шлема» с хардовым покрытием.

Источник: Getty Images

Сегодня, 12 января, она в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 обыграла представительницу США Слоан Стивенс (84-я в рейтинге WTA) — 6:3, 6:2.

Последний раз белоруска проигрывала на харде ТБШ в финале US Open — 2023, уступив американке Кори Гауфф со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

Во втором круге Аustralian Оpen — 2025 Соболенко встретится с испанкой Джессикой Бузас Манейро, занимающей 52-ю строчку в рейтинге WTA.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Арина Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.