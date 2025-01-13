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Синнер вышел во второй круг Australian Open

Первая ракетка мира Синнер обыграл Харри и вышел во 2-й круг Australian Open.

Источник: Lintao Zhang/Getty Images

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

На старте турнира первая ракетка мира одержал победу над чилийцем Николасом Харри со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут.

В следующем раунде первого в сезоне турнира Большого шлема действующий чемпион Australian Open Синнер сыграет с победителем встречи Тристан Скулкейт (Австралия) — Таро Даниэль (Япония).

Результаты других матчей:

Фрэнсис Тиафо (США, 17-й номер посева) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:7 (4:7), 6:3;

Алекс Микельсен (США) — Стефанос Циципас (Греция, 11) — 7:5, 6:3, 2:6, 6:4;

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Алехандро Табило (Чили, 23) — 1:6, 6:2, 6:3, 7:6 (7:1).