Синнер вышел во второй круг Australian Open

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
На старте турнира первая ракетка мира одержал победу над чилийцем Николасом Харри со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут.
В следующем раунде первого в сезоне турнира Большого шлема действующий чемпион Australian Open Синнер сыграет с победителем встречи Тристан Скулкейт (Австралия) — Таро Даниэль (Япония).
Результаты других матчей:
Фрэнсис Тиафо (США, 17-й номер посева) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:7 (4:7), 6:3;
Алекс Микельсен (США) — Стефанос Циципас (Греция, 11) — 7:5, 6:3, 2:6, 6:4;
Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Алехандро Табило (Чили, 23) — 1:6, 6:2, 6:3, 7:6 (7:1).