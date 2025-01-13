Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
Во встрече первого раунда Павлюченкова, получившая 27-й номер посева, одержала победу над китаянкой Юэ Юань со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут.
В следующем круге первого в сезоне турнира Большого шлема 33-летняя россиянка сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой.
Результаты других матчей:
Белинда Бенчич (Швейцария) — Елена Остапенко (Латвия, 16-й номер посева) — 6:3, 7:6 (8:6);
Джессика Пегула (США, 7) — Майя Джойнт (Австралия) — 6:3, 6:0.