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Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open

Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open, обыграв китаянку.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

Во встрече первого раунда Павлюченкова, получившая 27-й номер посева, одержала победу над китаянкой Юэ Юань со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут.

В следующем круге первого в сезоне турнира Большого шлема 33-летняя россиянка сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой.

Результаты других матчей:

Белинда Бенчич (Швейцария) — Елена Остапенко (Латвия, 16-й номер посева) — 6:3, 7:6 (8:6);

Джессика Пегула (США, 7) — Майя Джойнт (Австралия) — 6:3, 6:0.