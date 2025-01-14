«Худший расклад по жеребьёвке для Рублёва». Реакция теннисного мира на вылет Андрея с AO

«Если честно, удивило, что Медведев сыграл пять сетов. По первому сету не создавалось впечатления, что будет какая-то борьба. Но затем было много ошибок от себя и не было как такового рисунка игры. Если обычно Даня тянул без ошибок, то сейчас ошибался. Можно предположить, что это связано с первым матчем в сезоне и поздним прилётом в Австралию. Именно из-за этих факторов, которых мы не знаем, такое произошло. Но самое главное, что Медведев выиграл. Однако в следующих кругах нужно прибавлять, потому что с такой игрой будет тяжело бороться за высокий результат на Australian Open», — сказал чемпион двух ТБШ в миксте Андрей Ольховский в беседе с «Чемпионатом».