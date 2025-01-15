«Сердечный приступ». Главная надежда русского спорта выдала самый нервный матч года, ее мама не смогла смотреть

Российская теннисистка Мирра Андреева — обладательница большого количества рекордов с формулировкой «самая юная». В 2023 году она мощно начала взрослую карьеру — третий круг «Ролан Гаррос» и ⅛ финала Уимблдона. В 2024 прогресс продолжился — серебро Олимпиады в паре с Дианой Шнайдер, полуфинал «Ролан Гаррос» и первая победа на турнире WTA.
В начале этого года Мирра забралась уже в топ-15 рейтинга. И именно у Андреевой, по мнению букмекеров, самые высокие шансы победить в Австралии среди всех российских теннисисток (а их в основную сетку было заявлено сразу 12). Это при том, что Мирре все еще 17 лет. Она — единственная несовершеннолетняя теннисистка в мировой сотне.
AO-2025 Андреева начала с непростой победы над чешкой Мари Боузковой. Во втором круге у россиянки в соперницах оказалась 23-летняя японка Моюка Утидзима, которая никогда не проходила в третий круг турнирном Большого шлема. Все ожидали легкой прогулки от Мирры.
В первом сете так и было. После равного начала Мирра резко прибавила, активно принимала и закрыла соперницу — 6:4.
Во второй партии что-то поломалась. Россиянка заиграла пассивно, стала больше ошибаться, а японка блестяще подстроилось под нее. Утидзима играла в «автобусном» стиле, долго оставалась на задней линии, тянула все удары Андреевой, почти не ошибалась и атаковала в важные моменты. 6:3 в пользу японки.
В решающем сете Моюка продолжала гнуть свою линию. Мирра была в роли догоняющей и даже проигрывала со счетом 3:5. Казалось, что это все… Но Андреева сумела отыграть подачу соперницы и довела дело до тай-брейка, где снова начались приключения. Россиянка повела со счетом 6:3, но проиграла пять розыгрышей подряд и оказалась в шаге от тройного матчбола японки. В этот момент Мирра включила режим Берсерка, забрала четыре очка подряд и, как следствие, весь матч — 6:4, 3:6, 7:6 (10:8). Как это было нервно!
Мама теннисистки Раиса не смогла наблюдать за таким сложным матчем дочери и покинула трибуны.
«Трясущиеся руки, дергающийся глаз, сердечный приступ… Спасибо, Мирра, за мое счастливое утро», — написал один из фанатов на сайте «Спортс». Этот комментарий оказался самым популярным. Он в полной мере отражает настроение болельщиков, смотревших игру.
В третьем круге Андреева сыграет с 27-й ракеткой мира, полькой Магдаленой Френх.
Как российские теннисисты играют во втором круге Australian Open
- Ольга Данилович (Сербия) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:1,6:2
- Мирра Андреева (Россия) — Моюка Утидзима (Япония) — 6:4, 3:6, 7:6.
- Магдалена Фрех (Польша) — Анна Блинкова (Россия) — 0:6, 6:0, 6:2.
Автор: Константин Лесик