«Сердечный приступ». Главная надежда русского спорта выдала самый нервный матч года, ее мама не смогла смотреть

В решающем сете Моюка продолжала гнуть свою линию. Мирра была в роли догоняющей и даже проигрывала со счетом 3:5. Казалось, что это все… Но Андреева сумела отыграть подачу соперницы и довела дело до тай-брейка, где снова начались приключения. Россиянка повела со счетом 6:3, но проиграла пять розыгрышей подряд и оказалась в шаге от тройного матчбола японки. В этот момент Мирра включила режим Берсерка, забрала четыре очка подряд и, как следствие, весь матч — 6:4, 3:6, 7:6 (10:8). Как это было нервно!