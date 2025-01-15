Имеет украинские корни и называет Джоковича своим кумиром. C кем сразится Хачанов на АО

Габриэль никогда не был звездой среди юниоров: даже в последний год его участие в турнирах ограничивалось соревнованиями лишь уровня J3 (нынешняя категория J100), а в мужском мировом рейтинге он не попадал в число 500 лучших игроков планеты. Как и многие игроки его уровня, Диалло выбрал путь через студенческий теннис в США вместо быстрого перехода в основной тур. Однако в июне 2022 года канадец привлёк внимание теннисной общественности, выиграв свой первый турнир сезона — «25-тысячник» в Ист-Лансинге. Эта победа обеспечила ему уайлд-кард для участия в квалификации «тысячника» в Монреале, где он сразу одержал победу над 62-й ракеткой мира Джеймсом Даквортом. Хотя хозяину кортов не удалось пройти в основную сетку домашнего «Мастерса», его карьера пошла в гору. В конце августа он взял свой первый титул на взрослом уровне, завоевав трофей на «челленджере» в Гранби. В этом же году Габриэль вместе со своей сборной стал обладателем Кубка Дэвиса (пусть и в финальном турнире так и не поучаствовал).