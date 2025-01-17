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Бадоса повторила лучший результат на Australian Open

Она обыграла прошлогоднюю четвертьфиналистку Марту Костюк — 6:4, 4:6, 6:3.

Источник: Спортс"

Испанка повторила лучший результат в Мельбурне — в 2022-м она тоже дошла до четвертого круга.

Всего она восьмой раз вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».

Дальше Бадоса сыграет с Джессикой Пегулой или Ольгой Данилович.