Бадоса повторила лучший результат на Australian Open

Испанка повторила лучший результат в Мельбурне — в 2022-м она тоже дошла до четвертого круга.
Всего она восьмой раз вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».
Дальше Бадоса сыграет с Джессикой Пегулой или Ольгой Данилович.
Она обыграла прошлогоднюю четвертьфиналистку Марту Костюк — 6:4, 4:6, 6:3.
Испанка повторила лучший результат в Мельбурне — в 2022-м она тоже дошла до четвертого круга.
Всего она восьмой раз вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».
Дальше Бадоса сыграет с Джессикой Пегулой или Ольгой Данилович.