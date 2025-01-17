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Ольховский назвал неудачным выступление российских теннисистов на Australian Open

Карен Хачанов является единственным россиянином, дошедшим до третьего круга в мужском одиночном разряде.

Источник: Daniel Pockett/Getty Images

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские теннисисты неудачно выступают в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Из россиян до третьего круга дошел только Карен Хачанов. Финалист прошлогоднего турнира Даниил Медведев проиграл американцу Лёнеру Тьену в матче второго круга, а девятая ракетка мира Андрей Рублев уступил бразильцу Жоао Фонсеке в первом матче.

«Прямо скажем, результаты неожиданные, ребята выступают неудачно. После жеребьевки многие ожидали, что Медведев и Рублев сыграют друг с другом в четвертом круге, а дальше победитель имел бы неплохие шансы дойти до полуфинала, но они вылетели рано. Молодец Карен, пока он очень неплохо играет, будем дальше болеть за него», — сказал Ольховский.

В третьем круге турнира Хачанов сыграет против американца Алекса Михельсена. Встреча состоится 18 января.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования у мужчин завершатся 26 января. Призовой фонд турнира — более $59,7 млн. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер, из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).