Ольховский назвал неудачным выступление российских теннисистов на Australian Open

«Прямо скажем, результаты неожиданные, ребята выступают неудачно. После жеребьевки многие ожидали, что Медведев и Рублев сыграют друг с другом в четвертом круге, а дальше победитель имел бы неплохие шансы дойти до полуфинала, но они вылетели рано. Молодец Карен, пока он очень неплохо играет, будем дальше болеть за него», — сказал Ольховский.