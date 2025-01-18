Бадоса — о рукопожатии с Костюк: Я непричастна к её переживаниям, связанным с Украиной

«Скорее это связано с ней самой. Думаю, у неё есть непростые переживания, связанные с Украиной и с тем, что она часто говорит. Я к этому непричастна. Кажется, здесь сошлись сразу несколько факторов: она проиграла сложный матч, а условия действительно были тяжёлыми для нас обеих. В итоге всё это наложилось одно на другое. По моему мнению, ничего личного в этом нет», — сказала Бадоса на пресс-конференции.