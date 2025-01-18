Монфис в 38 лет обыграл четвертую ракетку мира

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (7:1), 6:4 в пользу 38-летнего француза, который занимает 41-ю строчку мирового рейтинга. 27-летний Фриц является четвертой ракеткой мира. Теннисисты провели на корте 3 часа 8 минут.