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Монфис в 38 лет обыграл четвертую ракетку мира

Монфис обыграл четвертую ракетку мира Фрица в третьем круге Australian Open.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Французский теннисист Гаэль Монфис обыграл американца Тейлора Фрица в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (7:1), 6:4 в пользу 38-летнего француза, который занимает 41-ю строчку мирового рейтинга. 27-летний Фриц является четвертой ракеткой мира. Теннисисты провели на корте 3 часа 8 минут.

Лучшим результатом Монфиса на Australian Open является выход в четвертьфинал (2016, 2022).

В четвертом круге первого в сезоне турнира Большого шлема Монфис сыграет с победителем матча между американцем Беном Шелтоном (20-е место рейтинга АТР) и итальянцем Лоренцо Музетти (15).