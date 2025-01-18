Синнер пробился в четвертый круг Australian Open

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер победил американца Маркоса Гирона в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу действующего победителя турнира. Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту.
За выход в четвертьфинал первого в сезоне турнира Большого шлема Синнер поборется с победителем матча между сербом Миомиром Кецмановичем и датчанином Хольгером Руне (13-й номер посева).