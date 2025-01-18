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Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов за поведение на Открытом чемпионате Австралии

Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован на крупную сумму за ряд нарушений на Открытом чемпионате Австралии-2025.

Источник: AP 2024

Пятую ракетку мира оштрафовали на 10 тысяч долларов за то, что в первом круге он разбил ракетку об камеру на сетке. Еще 66 тысяч он получил за неспортивное поведение во втором круге: бросок ракетки в рекламный щит, споры с судьей и неявка на обязательную пресс-конференцию.

В матче второго раунда Australian Open 28-летний россиянин уступил 121-й ракетке мира американцу Лернеру Тину со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10). По итогам выступления в турнире в Мельбурне Медведев покинет топ-5 мирового рейтинга ATP впервые с марта 2023 года.