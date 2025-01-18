Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов за поведение на Открытом чемпионате Австралии

Пятую ракетку мира оштрафовали на 10 тысяч долларов за то, что в первом круге он разбил ракетку об камеру на сетке. Еще 66 тысяч он получил за неспортивное поведение во втором круге: бросок ракетки в рекламный щит, споры с судьей и неявка на обязательную пресс-конференцию.