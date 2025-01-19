Слишком сильна для Мирры. Соболенко летит к хет-трику на Australian Open

«С Миррой всегда сложно. Она такая молодая, но уже очень зрелая и показывает отличный теннис. С ней всегда борьба, и я очень рада, что прошла этот сложный матч в двух сетах, — раздавала Арина дежурные комплименты после мачта в интервью на корте. — В предыдущих матчах на турнире были очень сложные условия — мяч был тяжелым, нужно было в него вкладываться. И я слишком сильно махала ракеткой. А сейчас я просто держала его в корте — но он летел как ракета. Я очень довольна показанным уровнем игры. Надеюсь, погодные условия мне помогают — и будут помогать до конца турнира».