Андреева и Шнайдер взяли реванш за Олимпиаду. Отомстили итальянкам и вышли в третий круг Australian Open

«Лично я очень нервничала, но это был отличный матч. Думаю, что мы с Миррой обе были на него настроены. Соперницы очень опытные. Было тяжело. Но я очень рада и горжусь нами — как мы взяли контроль над вторым сетом, когда проиграли три гейма подряд. Психологически было тяжело, но вместе мы все преодолели. Поэтому мы и победили», — сказала Шнайдер после встречи.