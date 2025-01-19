Джокович сыграет с Алькарасом в четвертьфинале Australian Open

СИДНЕЙ, 19 января. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл чеха Иржи Легечку в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Турнир проходит в Мельбурне.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Джоковича, имеющего на турнире 7-й номер посева. Легечка выступал под 24-м номером посева. В четвертьфинале турнира сербский спортсмен сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом (3-й номер посева). В последний раз их очный матч состоялся в финале Олимпийских игр 2024 года в Париже. Тогда победу со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) одержал Джокович. Серб четыре раза обыгрывал Алькараса, испанец оказывался сильнее в трех встречах.
Джоковичу 37 лет, он располагается на седьмой строчке в мировом рейтинге. На его счету 99 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.
Легечке 23 года, он занимает 29-е место в мировом рейтинге. На его счету 2 титула ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2023 году.
Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования у мужчин завершатся 26 января. Призовой фонд турнира — более $59,7 млн. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер. Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).