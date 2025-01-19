Джокович сыграет с Алькарасом в четвертьфинале Australian Open

Джоковичу 37 лет, он располагается на седьмой строчке в мировом рейтинге. На его счету 99 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.