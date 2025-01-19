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Джокович не стал давать интервью после выхода в ¼ финала Australian Open. Его освистали

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не стал давать послематчевое интервью на корте после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2024.

Источник: Getty Images

После победы над чехом Иржи Легечкой (6:3, 6:4, 7:6 (7:4)) Джоковича традиционно ждал интервьюер (Джим Курье) на корте. Однако Новак сам взял в руки микрофон и просто поблагодарил публику. Несмотря на это, отказ от интервью Джоковича явно разочаровал толпу, она начала гудеть.

«Спасибо большое, что были сегодня здесь. Я ценю вашу поддержку. Увидимся в следующем раунде. Спасибо большое», — сказал Джокович.

Причины решения Джоковича не давать интервью пока неизвестны. Теннисная общественность в социальных сетях недоумевает касательно этой ситуации.