Джокович не стал давать интервью после выхода в ¼ финала Australian Open. Его освистали

После победы над чехом Иржи Легечкой (6:3, 6:4, 7:6 (7:4)) Джоковича традиционно ждал интервьюер (Джим Курье) на корте. Однако Новак сам взял в руки микрофон и просто поблагодарил публику. Несмотря на это, отказ от интервью Джоковича явно разочаровал толпу, она начала гудеть.