Маск поддержал бойкот интервью Джоковичем на Australian Open

В воскресенье Джокович обыграл чеха Иржи Легечку в четвертом круге Australian Open со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) и вышел в четвертьфинал турнира. После игры серб отказался давать интервью на корте. Позднее Джокович в своих социальных сетях объяснил свой отказ от интервью тем, что известный спортивный журналист, работающий на официальном телеканале в Австралии, высмеял сербских болельщиков, а также сделал оскорбительные и обидные замечания в его адрес.