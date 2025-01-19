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Маск поддержал бойкот интервью Джоковичем на Australian Open

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск поддержал экс-первую ракетку мира серба Новака Джоковича, который отказался давать послематчевое интервью на корте на Открытом чемпионате Австралии из-за оскорблений и высмеивания со стороны одного из журналистов австралийского телеканала.

Источник: Reuters

В воскресенье Джокович обыграл чеха Иржи Легечку в четвертом круге Australian Open со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) и вышел в четвертьфинал турнира. После игры серб отказался давать интервью на корте. Позднее Джокович в своих социальных сетях объяснил свой отказ от интервью тем, что известный спортивный журналист, работающий на официальном телеканале в Австралии, высмеял сербских болельщиков, а также сделал оскорбительные и обидные замечания в его адрес.

«Гораздо лучше просто поговорить с общественностью напрямую, чем проходить через негативный фильтр действующих СМИ», — написал Маск в соцсети Х, отвечая на видео Джоковича.

«Действительно», — ответил на сообщение Маска теннисист.

Джоковичу 37 лет. Он является победителем 24 турниров Большого шлема (рекорд), всего на его счету 99 титулов. Также сербу принадлежит рекорд по количеству недель, проведенных на первом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) — 428.