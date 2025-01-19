Рублёв может вылететь из топ-10. Синнер и Руне разыграют не только путёвку в ¼ финала AO

А в декабре Хольгер назвал Янника и Карлоса совершенными игроками. «Синнер был совершенным игроком в этом году. Когда Алькарас играет в свой лучший теннис, он также кажется совершенным. Но в то же время я вижу, что они могут улучшиться в некоторых областях. Невероятно, когда думаешь, что Синнер в этом году выиграл почти всё. Самое замечательное в теннисе то, что у каждого всегда есть шанс стать лучше. Надеюсь, скоро я буду на одном уровне с ними», — цитирует его Tennis365.