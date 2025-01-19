«У нас схожи стили игры». Касаткина сразится за ¼ финала АО с прорывной американкой

«У нас есть некоторые схожести в игре, в стиле игры. Не знаю, чего ожидать, мы только один раз вместе тренировались, и один раз я снимала её для своего влога. Посмотрим, что будет. Эмма — приятная девчонка, я с удовольствием выйду с ней на корт в четвёртом круге АО», — сказала Дарья на пресс-конференции.